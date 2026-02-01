Pantheon il monumentale portone di bronzo con una serratura di 2000 anni

Quando passi davanti al Pantheon, ti colpisce subito il portone di bronzo. È grande, antico, e ancora funzionante dopo quasi 2000 anni. Quel portone rappresenta un pezzo di storia, un elemento che collega il presente con l’antica Roma. Non è solo una porta, ma un simbolo di come l’ingegneria di allora abbia resistito al tempo, restando lì, a testimonianza della grandezza di quell’epoca.

Roma è una città che racconta la sua storia anche nei dettagli che spesso passano inosservati. Ad esempio, se passiamo davanti al Pantheon, il nostro sguardo viene catturato dalla maestosità del colonnato e dalla perfezione della cupola, ma c'è un elemento che, più di altri, rappresenta un legame diretto con l'antichità: il gigantesco portone di bronzo d'ingresso, un capolavoro di ingegneria che da quasi duemila anni continua a svolgere la sua funzione, custodendo uno dei monumenti più straordinari della storia. Il portone in bronzo del Pantheon: un capolavoro d'ingegneria romana. Andiamo con ordine e partiamo dal principio.

