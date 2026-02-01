Panico a Pomezia | ragazzo in stato di alterazione lancia pietre contro auto e passanti

Sabato sera a Pomezia si è scatenato il panico. Un ragazzo in stato di alterazione ha iniziato a lanciare pietre contro auto e passanti in via Ugo La Malfa. Le chiamate al 112 sono arrivate in fretta, e i carabinieri sono arrivati sul posto in pochi minuti. La situazione è rimasta tesa per qualche minuto, poi i militari sono riusciti a calmare il ragazzo e a riportare la situazione sotto controllo.

Panico a Pomezia sabato sera. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della locale compagnia di Pomezia sono intervenuti in via Ugo La Malfa, a seguito di numerose segnalazioni giunte al 112 che indicavano la presenza di un uomo in forte stato di agitazione intento a lanciare pietre in strada, mettendo a rischio l'incolumità dei passanti e la sicurezza della circolazione. I militari, giunti tempestivamente sul posto intorno alle 22:30, hanno individuato e bloccato il soggetto, un cittadino straniero di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, che presentava una vistosa ferita alla mano, ha inizialmente opposto resistenza rifiutando ogni tipo di assistenza medica da parte del personale del 118, intervenuto in supporto.

