Pallanuoto A1 | i ragazzi di Mistrangelo stappano il girone di ritorno De Akker emozionante la prima Trieste ko a 6 secondi dalla fine

La Pallanuoto A1 riprende con una vittoria emozionante per i ragazzi di Mistrangelo. La squadra di De Akker ha battuto Trieste 14-13, con un finale al cardiopalma, a soli sei secondi dalla sirena. La partita è stata combattuta fino all’ultimo secondo, con Campopiano e Di Murro protagonisti e un finale che ha fatto scoppiare di gioia i padroni di casa. Trieste si è arresa negli ultimi attimi, lasciando il pubblico senza fiato.

DE AKKER 14 TRIESTE 13 DE AKKER TEAM: Valle, Martini, Stocco, Bragantini 1, Mcfarland 1, Campopiano 3, Painter, Milakovic, Erdelyi 3, Di Murro 4, Lucci 1, Urbinati 1, Santini, Bardulla, Barovic. All. Mistrangelo. PALLANUOTO TRIESTE: Lazovic, Podgornik, Petronio, F. Faraglia, P. Faraglia 2, Cubranic 5, Manzi, Mezzarobba 2, Fumo, Draskovic 1, Cagalj 2, Oliva, Marziali 1. All. Mirarchi. Arbitri: Brasiliano e Romolini. Note: parziali 5-3, 1-4, 3-2, 5-4. La De Akker Bologna batte Trieste e inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto. Partita dalle mille emozioni quella a cui si assiste alla piscina Longo decisa, dopo una grande rimonta bolognese dalla rete a 6’’ dalla fine di Urbinati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A1: i ragazzi di Mistrangelo stappano il girone di ritorno. De Akker, emozionante la prima. Trieste ko a 6 secondi dalla fine Approfondimenti su De Akker Team Pallanuoto, riprende la Serie A1 maschile dopo gli Europei: riparte la caccia alla Pro Recco nel girone di ritorno Dopo la pausa per gli Europei, torna la Serie A1 maschile di pallanuoto. Pallanuoto: belgrado. La De Akker perde, ma passa il turno in Conference Cup Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su De Akker Team Argomenti discussi: A1 M. Sabato la prima del girone di ritorno; Pallanuoto, serie A1. Sconfitta con due soli gol di scarto per l’Ortigia sul campo del Quinto; Pro Recco-Rari Nantes Salerno 27-8; Si riparte dopo la lunga sosta, la Pallanuoto Trieste va a Bologna. Pallanuoto, riprende la Serie A1 maschile dopo gli Europei: riparte la caccia alla Pro Recco nel girone di ritornoArchiviati con il quarto posto del Settebello gli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, ritorna il campionato, con la prima giornata del girone di ... oasport.it A1 M. Guidano Recco e Brescia, salgono Savona e TriesteI ragazzi di Massa entrano in modalità gestione nell'ultimo quarto con Caruso insuperabile. I siciliani rendono meno amaro il passivo nel finale con Lo Dico (13-9) e Muscat Melito (13-10). Di Briganti ... federnuoto.it Match Day Domani si scende in vasca a Sori, con la trasferta più lunga del campionato. Ci aspetta una partita tanto fisica e assolutamente non facile per i nostri ragazzi. Il match sará trasmesso sul canale YT dell'Andrea Doria Pallanuoto, Forza ragazzi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.