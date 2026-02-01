La Croazia si prende il terzo posto agli Europei di pallamano battendo l’Islanda. La partita è stata combattuta, ma alla fine i croati sono riusciti a prevalere e a salire sul podio. I giocatori hanno dimostrato determinazione e fiato, chiudendo la competizione con un risultato positivo.

La Croazia svetta contro l’Islanda e conquista il terzo posto agli Europei maschili 2026 di pallamano. Il duello, disputato presso la Jyske Bank Boxen di Herning, premia i croati per 34-33, abili a confermare il favore del pronostico. La realtà di Dagur Sigurðsson ha regolato gli uomini di Snorri Guðjónsson ottenendo una nuova medaglia dopo il secondo posto ottenuto nei Mondiali 2025 alle spalle dei fortissimi danesi. Ottimo risultato in ogni caso anche per l’Islanda che non accedeva alle semifinali del torneo continentale dal 2010 (terzo posto conclusivo). Björgvin Páll Gústavsson hanno provato a minacciare la Croazia dopo aver chiuso il primo tempo in ritardo di tre punti (14-17). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, Europei 2026: la Croazia batte l’Islanda e conquista il terzo posto

Approfondimenti su Europei 2026

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Europei 2026

