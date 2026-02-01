Palermo prossima tappa della campagna di sensibilizzazione nazionale sulla famiglia e sulle pari opportunità

Questa mattina a Palermo il Movimento Centralità Familiare ha annunciato che sarà la prossima città a ospitare la campagna nazionale sulla famiglia e le pari opportunità. Davide Vinciprova, presidente dell’associazione, ha sottolineato l’importanza di portare avanti iniziative che coinvolgano direttamente i cittadini. Intanto, la protesta si fa più forte dopo le dichiarazioni della Ministra Roccella, che ha sollevato polemiche tra le famiglie e le associazioni. La città si prepara a un evento che potrebbe riaccendere il dibattito pubblico su questi temi.

Tra i punti evidenziati nella lettera aperta, la necessità di tutelare i principi di uguaglianza, di tutela della famiglia e di contrasto a ogni forma di violenza che rappresentano i pilastri irrinunciabili dell'ordinamento democratico e civile del nostro Paese. Essi non possono, né devono essere sviliti, ridimensionati o strumentalizzati attraverso letture ideologiche distorte, che rischiano di alimentare visioni parziali e azioni divisive, lontane dall'interesse generale e dal bene comune. La violenza, in ogni sua forma, va combattuta con determinazione, serietà e senza alcuna ambiguità, indistintamente dal genere.

