Palazzina crollata a Niscemi parla il proprietario | l’architetto racconta la sua tragedia

Una palazzina a Niscemi è crollata questa mattina, lasciando senza casa una famiglia che ora si trova ad affrontare il dolore. Il proprietario, un architetto, ha raccontato di aver visto la sua casa, il suo rifugio, scomparire sotto i suoi occhi. “Oggi è crollato anche il mio cuore”, ha detto, spiegando quanto questa perdita lo abbia colpito profondamente. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi passava, mentre i soccorritori lavorano ancora per mettere in sicurezza l’area. Nessuno si aspettava un gesto
Il cuore spezzato di chi ha perso la propria casa. "Oggi è crollato anche il mio cuore, quella casa era il nostro focolare. L'avevamo voluta così e io ne avevo curato ogni dettaglio", racconta l'architetto Roberto Palumbo, proprietario della palazzina di tre piani precipitata ieri nel centro di Niscemi. L'edificio era considerato un simbolo della zona colpita dalla frana. Palumbo ricorda con dolore: "C'era tutta la nostra vita lì dentro: i miei figli, mia moglie. ora lei non c'è più. Se n'è andato un pezzo enorme del nostro mondo". Fortunatamente, alcune cose fondamentali sono state salvate: il cane, le auto, le foto, le lettere e i quadri.
Roberto Palumbo, proprietario della casa crollata a Niscemi. "C'era tutta la mia vita". E sulla frana: "Disastro annunciato, non è stato fatto nulla"
Roberto Palumbo piange la perdita della sua casa a Niscemi, crollata improvvisamente.
Adelfia: crollo di un edificio. Ricerca tra le macerie All'origine forse l'esplosione di una bombola. Niscemi: crollata palazzina di tre piani che era in bilico sulla frana
Questa mattina ad Adelfia un edificio è crollato improvvisamente.
