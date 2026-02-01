Pakistan forces kill 145 militants after attacks Balochistan chief minister says

Le forze di sicurezza pakistane hanno ucciso 145 militanti in meno di due giorni, dopo una serie di attacchi coordinati in Balochistan. Le operazioni sono ancora in corso e l’esercito ha annunciato di aver neutralizzato gran parte degli assalitori, che avevano colpito diverse zone della regione. La situazione rimane tesa e le autorità temono nuovi scontri nelle prossime ore.

KARACHI, Feb 1 (Reuters) - Pakistan’s security forces killed 145 militants over 40 hours after coordinated attacks across Balochistan, the chief minister of the southwest. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Pakistan forces kill 145 militants after attacks Balochistan, chief minister says Approfondimenti su Pakistan Balochistan Pakistan says 67 militants killed after coordinated attacks in Balochistan Nella provincia di Balochistan, le forze di sicurezza pakistane hanno neutralizzato almeno 67 militanti dopo una serie di attacchi coordinati. UK interior minister has no confidence in police chief after Israeli soccer fan ban Il ministro dell’interno del Regno Unito, Shabana Mahmood, ha annunciato di aver perso fiducia in uno dei principali ufficiali di polizia del paese, a seguito delle recenti decisioni riguardanti il divieto di accesso allo stadio per un tifoso israeliano. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pakistan Balochistan Pakistan forces kill 145 militants after attacks Balochistan, chief minister saysPakistan's security forces killed 145 militants over 40 hours after coordinated attacks across Balochistan, the chief minister of the southwestern province said on Sunday, as the authorities battle ... reuters.com Separatist attacks in Pakistan kill 33, dozens of militants deadSeparatists launched coordinated attacks across Pakistan's Balochistan province on Saturday, killing at least 15 security personnel and 18 civilians, the military said -- the latest violence in the ... bryantimes.com Il Pakistan sta per chiudere un accordo da 1,5 miliardi di dollari per fornire jet e armamenti al governo del Sudan, in un’operazione che punta a rafforzare l’esercito regolare sudanese (SAF) nella guerra contro le Rapid Support Forces (RSF). La notizia, riportat - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.