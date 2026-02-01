Pagelle – Meret mette a tacere gli odiatori Vergara ora gli tocca il tormentone Nazionale

Meret si prende la scena nel match tra Napoli e Fiorentina, chiudendo le bocche agli odiatori. Dopo molte critiche, il portiere azzurro mette in mostra un’ottima prestazione che riaccende le speranze dei tifosi. La partita finisce 2-1 per il Napoli, e il protagonista indiscusso è lui, che ora si guadagna di nuovo la fiducia della piazza.

Le pagelle di Napoli-Fiorentina 2-1, a cura di Fabrizio d’Esposito. MERET. All’ultimo di gennaio, il vituperato Meret esibisce l’intero campionario del suo talento. Il golazo vertical del Bell’Antonio che ha fatto boom principia da un suo rilancio di piede, indi protetto perinde ac cadaver dal principe Rasmus. Per quanto riguarda gli arti superiori, dapprima devia su San Palo la cabeza forte e maligna di Piccoli poi felineggia alla Castellini sull’Alberto islandese. Almeno adesso il fuoco amico dei suoi odiatori azzurri tacerà per qualche giorno. Il dibattito sul solingo Meret si colloca perfettamente, in questi tempi di cupo relativismo, nella soverchia dicotomia tra realtà vera e realtà percepita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli batte la Fiorentina 3-4-2-1 al Maradona.

Antonio Vergara si prende il centro dell’attenzione al Napoli, grazie a due gol messi a segno in pochi giorni.

