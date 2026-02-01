Pagelle discesa maschile Crans Montana 2026 | Von Allmen re di Crans Montana Paris in forma olimpica Franzoni spento

PAGELLE DISCESA CRANS MONTANA. Domenica 1 febbraio 2026 FRANJO VON ALLMEN 10: il Re di Crans Montana. Centra il bis del successo dell'anno scorso grazie ad una prova strepitosa. Veloce, impeccabile in ogni punto della discesa e taglia il traguardo rifilando distacchi amplissimi a tutti i rivali. Lo svizzero dimostra per l'ennesima volta di essere talento puro e che, quando azzecca la gara, è veramente difficile da battere. Marco Odermatt è avvertito in vista dei Giochi Olimpici. DOMINIK PARIS 9: arriva ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina nel migliore dei modi. Crescita costante come si era visto a Wengen e Kitzbuehel e grandissima prestazione oggi a Crans Montana.

