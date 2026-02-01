Pagamento pensioni febbraio | lunedì 2 ma il potere d’acquisto resta sotto pressione per tasse e aggiustamenti

Lunedì 2 febbraio molte pensioni saranno accreditate sui conti correnti e presso gli sportelli di Poste Italiane. La data è ufficiale, ma il potere d’acquisto resta sotto pressione. Tasse e aumenti sui prezzi continuano a pesare sui pensionati, che già si preparano a fare i conti con i limiti delle risorse disponibili.

Lunedì 2 febbraio 2026 è il giorno stabilito per il pagamento delle pensioni di febbraio, con l’accredito che avverrà sia per chi ritira in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane sia per chi ha scelto il versamento diretto sul proprio conto corrente o libretto di risparmio. Il servizio è gestito dall’Inps, che ha confermato la data per circa un milione di pensionati toscani, ma anche per tutti gli altri beneficiari in tutta Italia. A partire da questo mese, entra in vigore la rivalutazione automatica delle pensioni per il 2026, con un aumento medio dell’1,4 per cento rispetto ai livelli di novembre 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sono in pagamento le pensioni di febbraio per circa un milione di pensionati in Toscana.

In Italia, gli stipendi aumentano più rapidamente dei prezzi, ma le famiglie continuano a sentire il peso della crisi.

Pensioni febbraio 2026: quando arrivano i soldi Novità importante dall’Inps che nessuno aspettava

