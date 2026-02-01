Dopo la partita di Padova contro il Monza, Mattia Bortolussi non nasconde la sua rabbia. L’attaccante biancoscudato ha segnato il suo ottavo gol stagionale, ma non basta. Nel dopopartita, Bortolussi ha detto che bisogna ripartire con più grinta e fame, perché la squadra ha ancora margini di miglioramento.

Nel dopopartita di Padova-Monza ha parlato Mattia Bortolussi, autore dell’illusorio vantaggio biancoscudato e arrivato all’ottava rete stagionale. «Fa male, fa davvero male, perché passare dall’1-0 alla sconfitta è durissimo. Volevamo riscattarci dopo la brutta parentesi di Bolzano e dovevamo ripartire proprio da oggi, dall’atteggiamento, dalla voglia e dalla fame che abbiamo messo in campo». L’attaccante ha però sottolineato la reazione della squadra: «Non è semplice parlare dopo una partita così, ma credo che ci servirà per ripartire ancora più arrabbiati e affamati». Il segnale c’è stato, soprattutto sul piano emotivo: «Era importante dimostrare che non siamo quelli visti a Bolzano.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Padova Monza

Dopo la sconfitta contro il Südtirol, mister Andreoletti analizza la prestazione del Padova, riconoscendo un primo tempo difficile e una squadra che deve migliorare.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Padova Monza

Argomenti discussi: Padova, non basta Borto-gol Ripartiamo con rabbia e fame.

MdP - Padova, l'assalto finale al Mantova non bastaPadova, l'assalto finale al Mantova non basta, titola il Mattino di Padova. tuttob.com

https://www.ondatv.tv/cronaca/lex-della-mobile-di-padova-basta-col-buonismo-ipocrita/ il sulmonese ex agente della mobile di Padova sui fatti di Torino - facebook.com facebook

BASTA MORTI SUL LAVORO Martedì prossimo, 20 gennaio, alle 11.30, davanti alla prefettura di Padova, si terrà il presidio organizzato da Cgil, Cisl e Uil per sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza sul tema della sicurezza sul lavoro. x.com