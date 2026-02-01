Padova Cultura Eventi gli appuntamenti della settimana

Questa settimana a Padova sono in programma diversi eventi che attirano l’attenzione dei cittadini. Dalla musica alle mostre, la città si anima con iniziative per tutte le età. Molti si preparano a vivere momenti di svago e cultura in centro e nei quartieri.

Ogni settimana, Padova Cultura Eventi offre una panoramica dei principali eventi che animano la città. Dalle mostre d'arte alle performance teatrali, dai concerti alle presentazioni di libri, passando per appuntamenti imperdibili di ogni genere, scopri le migliori opportunità per vivere la cultura in tutte le sue forme. I Servizi educativi dei Musei civici si occupano di rendere comprensibile, fruibile e accessibile il patrimonio archeologico, storico e artistico della città di Padova a tutte e tutti. Un weekend da vivere a Padova: musica, teatro e cultura tra città e provincia. Dal 30 gennaio al 1 febbraio concerti, spettacoli, mostre, visite guidate e sagre animano il fine settimana padovano. È in arrivo a Padova, al Centro Culturale Altinate San Gaetano dal 18 febbraio, la mostra dedicata a Maurits Cornelis Escher (1898-1972), l'artista olandese capace di trasformare geometria e matematica in arte.

