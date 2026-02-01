Questa settimana si preannuncia ricca di sorprese per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Pesci, le previsioni di Artemide indicano momenti di cambiamento e opportunità da cogliere sul nascere. Alcuni segni potrebbero sentirsi più energici, altri più cauti, ma in generale ci sarà spazio per nuove decisioni e incontri importanti. Restate sintonizzati, perché questa può essere una settimana che porta novità inaspettate.

Oroscopo per la settimana dal 26 gennaio all'1 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Ecco cosa prevede Artemide. Questa settimana l’oroscopo è pensato come uno spazio di orientamento, non come una previsione rigida. Le parole che trovi vogliono accompagnarti nelle scelte quotidiane, suggerire punti di attenzione e aprire possibilità. Queste previsioni sono spunti di ispirazione: scegli ciò che risuona con te e adattalo alla tua quotidianità. Ariete La settimana assomiglia a un corridoio lungo e luminoso: non tutto è ancora definito, ma sai esattamente in quale direzione stai andando. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Scopri le previsioni dell'oroscopo per la settimana dal 26 gennaio all'1 febbraio, dedicate a tutti i segni zodiacali.

OROSCOPO SETTIMANALE DAL 26 GENNAIO AL 01 FEBBRAIO 2026 LUNA PIENA IN LEONE STUDIO PADME

