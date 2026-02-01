Oggi, l’oroscopo di Paolo Fox segnala che il Cancro sente il bisogno di protezione, mentre l’Acquario può aspettarsi una domenica fortunata. Il mese di febbraio inizia senza grandi cambiamenti, senza annunci né rivoluzioni. Una giornata che invita a vivere con più attenzione e fiducia, senza troppe pretese.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 1 febbraio! Febbraio entra senza rumore. Non fa annunci, non promette rivoluzioni immediate. Arriva come fanno le cose serie: piano, ma con un’aria diversa. Dopo la chiusura di gennaio, oggi senti che qualcosa si è alleggerito. Non sai ancora cosa cambierà, ma percepisci che c’è spazio. Oroscopo di Paolo Fox, domenica 1 febbraio 2026, segno per segno. Questa domenica non serve a fare programmi rigidi. Serve a sentire l’intenzione con cui vuoi attraversare il nuovo mese. Non obiettivi, non scadenze. Un modo di stare. Un ritmo. Un confine che vuoi rispettare di più. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 1 febbraio: bisogno di protezione per il Cancro, domenica fortunata per l’Acquario

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per domenica 14 dicembre, una giornata che invita a scoprire le energie e le opportunità della settimana.

La domenica si apre con le previsioni di Paolo Fox per i segni dello zodiaco.

