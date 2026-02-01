Oroscopo di oggi 2 febbraio 2026 | le previsioni segno per segno

Oggi, 2 febbraio, le previsioni dell’oroscopo si fanno strada tra le tante cose da fare. Ricordate che si tratta di indicazioni generali, e che ognuno può vivere la giornata a modo suo. Non sono predizioni certe, ma una guida per orientarsi tra le stelle.

L'oroscopo di oggi, 2 febbraio. Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. La settimana inizia con una carica di energia notevole, grazie alla Luna che transita nel fiero e teatrale segno del Leone. L'atmosfera di questo lunedì è tutt'altro che grigia o sonnolenta: c'è voglia di apparire, di prendere il comando e di esprimere la propria creatività. L'ego è un po' più in vista del solito, quindi sarà importante bilanciare il desiderio di protagonismo con la collaborazione, specialmente sul lavoro.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Oggi molte persone si affidano alle previsioni dell’oroscopo, anche se sono da prendere con cautela.

Oroscopo della Settimana dal 2 all’8 febbraio 2026 segno per segno

