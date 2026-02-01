Oroscopo di oggi 1 febbraio 2026 | previsioni complete per tutti i segni

Oggi è domenica 1 febbraio 2026, e il cielo segna un passaggio importante. Il mese nuovo porta con sé cambi di ritmo e nuove energie. Molti si svegliano con la voglia di affrontare la giornata, altri sentono ancora il peso di settimane passate. Le previsioni di oggi indicano che sarà una giornata di riflessione e di piccoli aggiustamenti per tutti i segni.

Oggi è domenica 1 febbraio 2026 e il cielo ci accompagna in un passaggio delicato: cambia il mese e cambia il ritmo. Siamo sempre nella stagione dell’Acquario, quindi resta forte la spinta verso chiarezza, futuro e scelte più consapevoli. Ma la domenica – e il primo giorno del mese – chiede soprattutto una cosa: integrare. Non è la giornata perfetta per “recuperare tutto” o riempire l’agenda. È una giornata ideale per respirare, guardarti dentro e decidere con calma cosa vuoi portare con te in febbraio. Anche una sola scelta piccola, fatta bene, può cambiare l’energia dei prossimi giorni. Entra in febbraio con un’intenzione, non con una pressione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

