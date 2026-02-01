Origami per la creatività | workshop gratuito all' Epyc

Questa mattina all’Epyc si è tenuto un workshop gratuito di origami. Centinaia di persone si sono sedute attorno a tavoli con fogli di carta, creando figure e scoprendo come questa arte possa diventare un modo per condividere emozioni, ascoltare e stare insieme. L’evento ha coinvolto grandi e bambini, offrendo loro uno spazio di relax e di contatto diretto con l’arte. È stato un momento di incontro semplice, ma ricco di significato.

Cosa succede quando un foglio di carta diventa uno spazio di incontro? Con Immersed, l'arte degli origami si trasforma in un'esperienza di espressione, ascolto e connessione, capace di sostenere il benessere e la partecipazione attiva. Il workshop di origami è pensato come un momento accessibile e inclusivo, attraverso il quale potrai rallentare, concentrarti sul gesto creativo e condividere uno spazio sicuro di relazione. L'arte degli origami è una pratica giapponese che si basa sulla trasformazione della carta attraverso pieghe precise e intenzionali.

