Ordine | Maignan è dimagrito ha apprezzato il sano clima a Milanello Ecco la frase di Allegri

Il portiere del Milan, Mike Maignan, ha appena rinnovato il suo contratto con il club rossonero. Franco Ordine ha commentato la notizia, sottolineando che Maignan si è dimostrato molto soddisfatto del clima sereno a Milanello. Il francese ha anche perso qualche chilo, mentre si allenava duramente in vista dei prossimi impegni. La sua permanenza in rossonero sembra ormai ufficiale, e i tifosi sperano che possa continuare a essere decisivo tra i pali.

Dopo mesi di discussioni, rumors e notizie contrastanti ieri è arrivata la firma di Mike Maignan sul rinnovo di contratto con il Milan, che lo lega ai rossoneri fino al 2031. Il giornalista Franco Ordine ha voluto parlare proprio di questa operazione (qui la gioia del portiere rossonero): "Appena qualche mese fa, giugno 2025 per intendersi, Mike Maignan era sulla scaletta dell'aereo, pronto a volare verso Londra e ad accettare la proposta del Chelsea". A fargli cambiare idea è stato: "Un deciso intervento (presso il club) di Max Allegri e una lunga telefonata con il portiere francese al quale confidò i propri orientamenti".

