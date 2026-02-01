Ordine dei medici di Chieti cerca addetto stampa Lo stipendio offerto? 400 euro al mese

L’Ordine dei medici di Chieti cerca un addetto stampa. L’incarico dura un anno e può essere rinnovato, ma lo stipendio è di soli 400 euro al mese. La proposta ha già suscitato critiche, perché appare troppo bassa per il lavoro richiesto. La ricerca si rivolge a chi può dedicarsi a tempo pieno alla comunicazione dell’ente, ma molti si chiedono se questa cifra sia sufficiente per attirare professionisti qualificati.

L’ Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Chieti cerca un addetto stampa per un impegno continuativo (rinnovabile) di un anno. Ma lo stipendio complessivo previsto, più altri dettagli delle “ regole d’ingaggio ” fanno infuriare l’altro ordine professionale coinvolto: quello dei giornalisti. La paga è indicata in una somma forfettaria di 4.850 euro, ossia 404 euro al mese per 12 mesi). L’avviso della discordia parla di un “affidamento diretto del servizio di natura intellettuale di giornalista referente ufficio stampa e pubbliche relazioni”: il termine per l’invio delle candidature è stato prorogato al 7 febbraio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ordine dei medici di Chieti cerca addetto stampa. Lo stipendio offerto? 400 euro al mese Approfondimenti su Ordine Medici Bufera sull'annuncio dell'ordine dei medici per un addetto stampa: "Svilito lavoro giornalistico, pericolosa deriva di sottopagamento" L'annuncio dell'Ordine dei Medici di Chieti di cercare un addetto stampa ha suscitato polemiche, con critiche sulla natura del ruolo e sulla remunerazione proposta. L'ordine dei medici di Chieti seleziona un giornalista per attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni L’Ordine dei Medici di Chieti ricerca un giornalista per attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ordine Medici Argomenti discussi: Il futuro della cura tra intelligenza artificiale e umanità: seconda edizione per il Premio letterario FNOMCeO - Prorogati i termini fino al 26 gennaio; Estrarre o non estrarre?: formazione e confronto scientifico all’Ordine dei medici di Caltanissetta; CPR e politiche securitarie L’appello dei medici: La salute non è una variabile dell’ordine pubblico; One Health in Campania, l’appello dei medici e veterinari a Fico: Istituire un tavolo tecnico regionale. Medici in corsia fino a 72 anni, Marinoni: Ragionevole, ma non rallenti le carriere dei giovaniIl presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo commenta l’emendamento del governo al Milleproroghe che estende al 2026 la permanenza in servizio volontaria. bergamonews.it Dalla parte dei medici: Pir e Case di Comunità saranno la soluzioneIl presidente dell’Ordine Pietro Dattolo: L’alternativa c’è, serve informazione. Mi aspetto che i miei colleghi vadano a lavorare nelle nuove strutture. msn.com Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza - facebook.com facebook #lenotizieinpositivo di Ondawebtv Ordine Medici Caserta e Dieta Mediterranea: Stop all’obesità! x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.