Questa mattina, le autorità hanno adottato misure cautelari anche contro alcuni minori coinvolti nello sgombero di Askatasuna. La famiglia e i rappresentanti del centro sociale continuano a chiedersi quale sia stato il motivo ufficiale dell’operazione, dato che ancora non hanno ricevuto chiarimenti né dall’amministrazione comunale né dalla prefettura. La confusione resta alta, mentre si aspettano risposte ufficiali su questa decisione.

«Il paradosso è che abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti a comune, prefettura e questura, ma a oggi non sappiamo a quale titolo è stato sgomberato Askatasuna». L’avvocato Claudio Novaro, che difende diversi militanti del centro sociale e decine di attivisti dei movimenti sociali, fa il punto su ciò che è successo a Torino nei mesi precedenti alla manifestazione di ieri. Credo che il progetto di sgombero risalga a prima del processo contro alcuni militanti di Askatasuna per il reato associativo. L’idea che mi sono fatto è che la Digos avesse intenzione di bissare il meccanismo repressivo utilizzato contro gli anarchici: si sgombera il centro sociale e contestualmente si fa partire un procedimento per 270 bis (associazione sovversiva, ndr). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Ora usano le misure cautelari anche contro i minori»

Approfondimenti su Askatasuna Questura

Nelle prime ore del mattino, a Torino, è stata avviata l’operazione “Riot” coordinata dalla Procura della Repubblica e della Procura per i minorenni, in seguito ai disordini durante le proteste pro Palestina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Askatasuna Questura

Argomenti discussi: Ora usano le misure cautelari anche contro i minori; Edizione del 1 febbraio 2026; AI Overview: opt out per gli editori nel Regno Unito.

Atletica: Furlani 'ora punto alle misure più che alle medaglie'È un'emozione che non si spegne, arrivarci è una consacrazione. Prossimi obiettivi? Parliamo di un incremento di misure. Sono stati due anni in cui contavano più le medaglie che i risultati. Ora ... ansa.it

Nel lungo periodo le finanze pubbliche italiane appaiono meno squilibrate di quelle statunitensi se si usano misure di sostenibilità più complete del semplice rapporto debito/Pil. Il fiscal gap dell’Italia è infatti contenuto, grazie all’avanzo primario, mentre negli - facebook.com facebook