OPV suona ungherese tra Liszt e Bartók con il violinista Ilya Gringolts e il direttore Marco Angius

Giovedì sera all’Auditorium Pollini di Padova, l’Orchestra di Padova e del Veneto porta in scena un programma dedicato alla musica ungherese tra Liszt e Bartók. Sul palco, il direttore Marco Angius e il violinista Ilya Gringolts eseguono composizioni che parlano di un ricco patrimonio musicale. La serata si svolge alle 20.45 e vede anche la partecipazione del Coro Iris Ensemble.

Giovedì 5 febbraio alle ore 20.45 all'Auditorium Pollini di Padova, la 60ª Stagione concertistica OPV proseguirà all'insegna del grande repertorio ungherese, con protagonisti il direttore Marco Angius, il Coro Iris Ensemble e il violinista Ilya Gringolts, passato alla storia del prestigioso Premio Paganini come il più giovane vincitore (1998), acclamato sia per il grande repertorio che per opere contemporanee, e allo stesso tempo interessato all'approfondimento della prassi esecutiva storica.

