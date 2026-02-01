Questa mattina, lungo il fiume Po e i suoi affluenti, una squadra di settanta uomini ha svolto un’operazione di grande portata. Sono state impiegate cinque barche per controllare cacciatori e pescatori, molti dei quali sono stati sanzionati. Tra le irregolarità, un cacciatore è stato denunciato penalmente, mentre sono stati sequestrati una barca senza assicurazione e un fucile. L’intervento è stato deciso per garantire il rispetto delle regole e la tutela dell’ambiente.

Operazione Po, maxi controllo lungo il fiume e gli affluenti: sanzionati cacciatori, uno dei quali penalmente, sequestrati una barca senza assicurazione e un fucile. È scattata all’alba di ieri la vasta attività di controllo ambientale e ittico-venatorio che ha interessato 150 chilometri di fiume, estendendosi anche ad Adda, Ticino e Mincio. Un intervento di ampia portata per numero di territori coinvolti e forze in campo. Hanno partecipato oltre 70 uomini e donne con una trentina di pattuglie a terra e cinque imbarcazioni. In campo le Polizie provinciali di Lodi, Cremona, Mantova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Città Metropolitana di Milano; i Forestali di Lodi, Pavia, Cremona, Mantova, Parma e Piacenza; la Gdf con il Nucleo navale di Cremona e di Mantova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Operazione Po su fiume e affluenti. Settanta uomini, cinque barche. Cacciatori e pescatori sanzionati

Lodi ha visto un maxi controllo lungo il fiume e i suoi affluenti.

All’alba del 31 gennaio 2026, agenti e forze dell’ordine hanno messo in campo un’ampia operazione lungo circa 150 chilometri del Po e dei suoi principali affluenti, come Adda, Ticino e Mincio.

