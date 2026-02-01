L’Opec+ ha deciso di non modificare i livelli di estrazione del petrolio. La decisione mira a mantenere stabile il mercato energetico mondiale. La conferma arriva dopo settimane di discussioni tra i paesi membri. Nessun taglio o aumento, quindi, almeno fino alla prossima riunione. La scelta sembra voler evitare tensioni sul prezzo del greggio.

L’Opec+ ha deciso di mantenere invariati i livelli di estrazione del petrolio, confermando la strategia di stabilità nel mercato energetico globale. L’annuncio, emesso in seguito a un incontro tra i paesi membri del cartello, ha confermato i volumi di produzione già in vigore, senza alcun aumento né riduzione delle quote nazionali. La decisione è stata presa in un contesto di incertezza economica globale, con tensioni geopolitiche che continuano a influenzare i flussi di energia, e con i prezzi del greggio che oscillano intorno ai 80 dollari al barile. I paesi dell’Opec+, tra cui Arabia Saudita, Russia e gli Emirati Arabi Uniti, hanno scelto di non modificare le politiche di controllo dell’offerta, sottolineando la priorità di evitare fluttuazioni eccessive che potrebbero danneggiare sia i produttori che i consumatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Opec+ mantiene invariati i livelli di estrazione, confermando la strategia di stabilità nel mercato energetico globale.

Approfondimenti su Opec+ Stabilita

L’Opec+ ha confermato la decisione di mantenere invariata la produzione di petrolio fino a marzo, proseguendo la pausa avviata lo scorso novembre.

