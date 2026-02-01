Opec+ mantiene i livelli produttivi decisione non impatta i prezzi al mercato internazionale

L’Opec+ ha confermato di mantenere invariati i livelli di produzione di greggio anche per marzo. La decisione non ha cambiato i prezzi sul mercato internazionale, che restano stabili. La decisione arriva dopo settimane di discussioni, ma alla fine il cartello di produttori ha scelto di non modificare le quantità di petrolio pompate.

L'Opec+ ha deciso di mantenere invariati i livelli di produzione di greggio per il mese di marzo, confermando la linea già adottata nei mesi precedenti. La decisione, presa durante una riunione virtuale dei paesi membri – tra cui Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman – non prevede alcun aumento né riduzione della capacità produttiva, anche se il prezzo del petrolio ha registrato un lieve rialzo, toccando i 70 dollari al barile, il livello più alto dal mese di settembre. Il cartello ha giustificato la scelta con l'analisi delle dinamiche stagionali della domanda, più debole all'inizio dell'anno, e con il quadro generale di offerta abbondante sul mercato internazionale.

