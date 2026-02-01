Ondata di furti a Coriano il Comitato di quartiere | Serve un piano d' azione capillare e incisivo

Negli ultimi giorni, Coriano e le zone vicine di Pianta-Ospedaletto e Foro Boario–San Benedetto sono state teatro di una serie di furti. I residenti sono preoccupati e chiedono un intervento deciso: serve un piano di sicurezza che coinvolga tutte le forze in campo. Il Comitato di quartiere insiste sulla necessità di azioni concrete per fermare questa escalation di furti e rassicurare i cittadini.

L’ondata di furti che negli ultimi giorni ha colpito Coriano e i quartieri di Pianta-Ospedaletto e Foro Boario–San Benedetto accende nuovamente i riflettori sul tema della sicurezza urbana. Una sequenza di episodi, tra abitazioni private e attività commerciali, che secondo il Comitato di quartiere 4 non può più essere considerata episodica. A farsi portavoce delle preoccupazioni dei residenti è Andrea Canali, rappresentante del Comitato di quartiere 4: “La recente e preoccupante ondata di furti e microcriminalità che sta interessando non solo la nostra zona, ma tutta la città, non può più essere derubricata a fenomeno passeggero.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Coriano Ondata Comitato Piano Grazie, il bilancio di fine anno: «Serve una cura capillare e quotidiana, non interventi spot» Il Comitato Piano Grazie ha presentato il bilancio di fine anno durante una conferenza stampa all’Ancona Papero Bar. Ondata di furti nel quartiere Buscherini, Lo Giudice (Ugl): "Valutare l'impiego delle guardie giurate" Nel quartiere Buscherini di Forlì si registra un aumento di furti, soprattutto in zone periferiche. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Coriano Ondata Argomenti discussi: Nuova ondata di furti nelle case. Presa di mira la zona di San Giustino; Ladri in azione in due case a Colli; Voghera, controlli rafforzati in ospedale dopo l'ondata di furti: due ladri di medicine denunciati; Cervaro, assalto alla Banca Popolare e ondata di furti: l’opposizione chiede interventi. Furti nel Piceno: due case svaligiate a Colli del TrontoASCOLI – Non si ferma l’ondata di furti in Vallata. Giovedì sera i ladri hanno colpito a Colli del Tronto, prendendo di mira due abitazioni. In via Roma, nel capoluogo, hanno approfittato dell’assenza ... centropagina.it Sanremo, allarme furti in collina. Scatta la petizione onlineSanremo – L’ondata di furti in ville e appartamenti che da alcuni mesi non sembra dare tregua ai quartieri collinari e periferici della città si è abbattuta nei giorni scorsi anche a Verezzo. Gli ... ilsecoloxix.it Nato da un’emergenza, complice l’ondata di furti che a dicembre ha messo in allarme tutto il comprensorio intemelio e aumentato la percezione di insicurezza dei cittadini, il protocollo legato al “Controllo di vicinato”, ipotizzato dal sindaco Davide Gibelli di Ca - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.