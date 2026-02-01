La Omoda 7 SHS-P si distingue per il suo display innovativo da 15,6 pollici. Può scorrere lateralmente, dal centro del cruscotto al lato del passeggero, con un semplice gesto touch o comando vocale. È una delle caratteristiche più interessanti di questa vettura ibrida plug-in, che si inserisce nella gamma tra la Omoda 5 e la Omoda 9.

Sliding door? No sliding screen. È il display da 15’6 che può scorrere lateralmente dal centro del cockpit al lato del passeggero anteriore, tramite un gesto touch o un comando vocale, uno degli highlights di Omoda 7 SHS-P, la hybrid plug-in che si insinua nella gamma del marchio cinese tra la numero 5 e la numero 9. La filosofia è sempre quella dell’Art in motion, un’arte in movimento basata su innovazione tecnologica, design distintivo e serendipity, intesa come esperienza confortevole e piacevole per chi guida e per chi viaggia. “È il modello che per il 2026 rappresenta il momento in assoluto più importante per il nostro brand, un crossover avveneristico del segmento C pensato per chi mette al centro la qualità della vita e ama distinguersi con stile”, spiega Nicola Marsala, business director di Omoda & Jaecoo, il doppio marchio del gruppo Chery che ha chiuso il 2025 vendendo 15488 vetture, 8153 Omoda e 7335 Jaecoo, il 12% alle flotte aziendali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Omoda 7 SHS-P, arte tecnologica in movimento

Approfondimenti su Omoda 7 SHS P

Nelle concessionarie italiane arriva Omoda 7 Shs-P, il nuovo crossover ibrido plug-in del marchio cinese Omoda & Jaecoo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Omoda 7 SHS-P - Sistemi di sicurezza intelligenti

Ultime notizie su Omoda 7 SHS P

Argomenti discussi: Omoda 7 SHS?P: la plug?in con tanto spazio, prezzi bassi e consumi promettenti | Quattroruote.it; Nuova Omoda 7, sfida cinese alla Toyota RAV4; Omoda 7 SHS-P (PLUG-IN) | cOMODA e accessoriata in 4,66m a 38.900€; Omoda 7 SHS-P, com’è fatto, come va e quanto costa il suv cinese super ibrido.

Omoda 7 SHS-P, arte tecnologica in movimentoOmoda 7 SHS-P, la hybrid plug-in che si insinua nella gamma del marchio cinese tra la numero 5 e la numero 9 ... ilgiornale.it

Omoda 7 SHS-P: nuovo SUV ibrido plug-in, caratteristiche e prezziOmoda 7 SHS-P le caratteristiche del nuovo SUV ibrido plug-in cinese del Gruppo Chery. Caratteristiche, allestimenti e prezzi. newsauto.it

Un viaggio tra arte e moda ti aspetta - facebook.com facebook