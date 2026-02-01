Omicidio della prostituta Dopo 22 anni di galera | Non c’ero e lo proverò

Dopo 22 anni di carcere, Pino torna a parlare e nega di essere coinvolto nell’omicidio della prostituta. “Non c’ero, lo dissi anche allora e lo ripeto oggi”, ha detto, ricordando di aver saputo dell’accaduto solo quando qualcuno citofonò a metà notte chiedendo aiuto. La sua versione contrasta con quanto emerso nel corso degli anni e ora si aspetta che eventuali prove possano dimostrare la sua innocenza.

di Carlo Baroni PISA "Non c’ero, lo dissi allora e lo ripeto oggi, seppi dell’accoltellamento quando Pino citofonò verso l’una e trenta del mattino e ci chiese di aiutarlo". E’ provata da una vita difficile e dalla galera, Elisabetta Burchielli, 58 anni, libera da pochi giorni. Il 5 gennaio scorso, questa donna minuta, ha finito di pagare il conto che la giustizia le ha rimesso nel 2008. Ci accoglie in casa, a Orentano, con lei ci sono i suoi legali (gli avvocati Pardo Cellini, Stefano Busoni e Francesca Tinti) e il consulente (lo psicologo Carbone) che l’assistono nella battaglia che ha intenzione di intraprendere per dimostrare che lei - anche se non è stata uno stinco di santo, e lo ammette lei stessa – non ha mai ammazzato qualcuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

