Oltre gli stereotipi | all’Istituto Ferraris la lezione di Empatia e consenso

Oltre gli stereotipi, all’Istituto Ferraris di Falconara Marittima, si svolge una lezione diversa dal solito. Gli studenti non hanno voti da portare a casa, ma imparano qualcosa di più importante: empatia e consenso. Una scuola che sceglie di insegnare, con parole e azioni, come rispettare gli altri e capire i loro sentimenti. Un approccio che sembra funzionare e che lascia un segno.

FALCONARA MARITTIMA – Non è la solita lezione frontale, non ci sono voti sul registro, ma l'apprendimento è di quelli che cambiano la vita. Nell'Istituto Comprensivo Ferraris le classi seconde della secondaria di primo grado e le quinte della primaria sono diventate il cuore pulsante di un progetto ambizioso e necessario realizzato in collaborazione con il team del Centro Antiviolenza "Donne e Giustizia" di Ancona. L'iniziativa, che prosegue l'esperienza già avviata della "Panchina Rossa d'Istituto", ha visto la partecipazione straordinaria della dottoressa Margherita Carlini, nota criminologa di livello nazionale e psicologa clinica, da anni in prima linea nel contrasto alla violenza di genere.

