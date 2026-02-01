Oltre 32mila visitatori ai tour in città | Investiamo sull’ospitalità diffusa

Oltre 32mila persone hanno visitato le grotte e il centro storico di Santarcangelo nel 2025. Le visite guidate sono state organizzate dall’ufficio Iat della Pro loco. Un numero che dimostra quanto il turismo locale stia crescendo e quanto sia importante investire sull’ospitalità diffusa.

