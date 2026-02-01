Oltre 32mila visitatori ai tour in città | Investiamo sull’ospitalità diffusa
Oltre 32mila persone hanno visitato le grotte e il centro storico di Santarcangelo nel 2025. Le visite guidate sono state organizzate dall’ufficio Iat della Pro loco. Un numero che dimostra quanto il turismo locale stia crescendo e quanto sia importante investire sull’ospitalità diffusa.
Sono state oltre 32mila le presenze registrate nel 2025 alle visite guidate alle grotte e al centro storico di Santarcangelo organizzate dall’ufficio Iat, gestito dalla Pro loco. Un dato in crescita di oltre il 15% rispetto all’anno precedente, con 4mila presenze in più rispetto al 2024 e 9mila rispetto al 2023, che fotografa l’andamento positivo del turismo in città. Il risultato è legato soprattutto ai periodi e agli appuntamenti di maggiore afflusso come Santarcangelo festival, le fiere, gli eventi di ’Città viva’, le rassegne natalizie. In aumento anche i contatti all’ufficio turistico, che hanno raggiunto quota 39. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Santarcangelo Grotte
Allontanamento minori dai genitori, in Italia oltre 32mila casi all'anno, oltre 6700 solo in Lombardia, costo stimato di €4mld
Illegale ma diffusa: oltre metà degli esercenti vende ai minori alcol, tabacco, gioco d’azzardo e contenuti 18+
Ultime notizie su Santarcangelo Grotte
Argomenti discussi: Oltre 32mila visitatori ai tour in città: Investiamo sull’ospitalità diffusa; Turismo, il traino dei musei: 400mila visitatori all’anno in Ciociaria.
Oltre 32mila visitatori ai tour in città: Investiamo sull’ospitalità diffusaSono state oltre 32mila le presenze registrate nel 2025 alle visite guidate alle grotte e al centro storico di ... ilrestodelcarlino.it
Turismo, il traino dei musei: 400mila visitatori all’anno in CiociariaI musei fanno da sostegno e traino al turismo nella provincia di Frosinone. L’itinerario più gettonato, quello dell’Abbazia di Casamari e di altri 19 luoghi della cultura, ... ilmessaggero.it
Il bilancio dell'Areu: oltre 32mila missioni. Tutti gli interventi nei tempi previsti. Appello di Rizzi: «Scaricate l’app Where Are U». #AREU #soccorritori #118 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.