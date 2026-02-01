Olivocolture a doppia velocità in Toscana

La Toscana ha due facce per quanto riguarda la produzione di olio d’oliva. Nelle colline, le aziende continuano a seguire metodi tradizionali, mentre lungo la costa si vedono impianti più moderni e tecnologici. La differenza è evidente e crea un quadro variegato a livello regionale.

Firenze, 1 febbraio 2026 – . Tradizionale sulle colline, moderna lungo la costa. È il bilancio di Fedagripesca Toscana, la federazione che riunisce le cooperative agricole e della pesca di Confcooperative Toscana. "L'olivicoltura toscana vive oggi una fase di profonda trasformazione, caratterizzata dalla coesistenza di due modelli produttivi distinti: quello tradizionale delle aree collinari e quello più moderno e meccanizzato sviluppatosi soprattutto lungo la fascia costiera – si spiega da Fedagripesca -. Una doppia realtà che richiede politiche differenziate e strumenti adeguati per garantire la sostenibilità economica e sociale del settore o si rischia l'abbandono".

