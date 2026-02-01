Olivieri illude poi il Cesena crolla ad Avellino Quarta sconfitta in 5 gare | adesso è crisi

Il Cesena torna a perdere e si infila una crisi pesante. La squadra di Olivieri va sotto di tre gol ad Avellino e alla fine crolla, con il risultato di 3-1. Questa quarta sconfitta in cinque partite mette in evidenza le difficoltà dei romagnoli, che non riescono a uscire dal momento complicato. La gara si accende subito, con i padroni di casa che dominano e segnano tre volte, mentre il Cesena fatica a reagire e si limita a qualche tentativo senza successo. Ora la squadra deve trovare subito le energie per rip

AVELLINO 3 CESENA 1 AVELLINO (3-5-2): Daffara; Fontanarosa; Enrici, Cancellotti; Sala, Sounas (10' st Besaggio), Palmiero (25' st Armellino), Palumbo, Missori; Biasci (41' st Russo), Patierno (25' st Tutino). A disp.: Iannarilli, Sassi, Reale, Milani, Pane, D'Andrea. All.: Biancolino. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Piacentini (19' st Magni), Zaro, Ciofi (19' st Guidi); Frabotta, Berti, Castagnetti (36' st Arrigoni), Bisoli (19' st Francesconi), Ciervo; Shpendi, Olivieri (30' st Diao). A disp.: Fontana, Ferretti, Amoran, Zamagni, Galvagno. All.: Mignani. Arbitro: Di Marco di Ciampino. Reti: 8' pt Olivieri, 17' pt, 37' pt e 17' st Biasci.

