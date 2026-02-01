Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | seguite dal 71% italiani

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 attirano l’attenzione degli italiani. Secondo un sondaggio di Ipsos Doxa, il 71% degli italiani segue con interesse l’evento, che promette grande spettacolo e coinvolgimento. Da oltre un anno, il pubblico monitora con entusiasmo l’evoluzione di questo grande appuntamento sportivo, che si svolgerà tra Milano e Cortina.

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 fanno rima con spettacolo e grande show. Ebbene sì, da febbraio dello scorso anno l’ Osservatorio TopOlimpia di Ipsos Doxa monitora ogni mese l’evoluzione del sentiment de l popolo italiano verso questo rilevante e attesissimo appuntamento agonistico. L’ultima rilevazione, condotta a inizio gennaio su un campione di 1.000 casi rappresentativo della popolazione italiana dai 16 anni in su, ha messo in mostra segnali positivi a pochi giorni dall’inizio dei Giochi. OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026: UN INTERESSANTE SONDAGGIO. Un sondaggio a nostro giudizio meritevole di particolare interesse e attenzione. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, portando in Italia eventi sportivi di livello internazionale.

Il 2026 si avvicina, portando con sé eventi di grande richiamo come il Super Bowl, le Olimpiadi Milano-Cortina e l’aurora boreale.

