Odissea trasporti a febbraio una nuova ondata di scioperi | ecco tutte le date

A febbraio, i trasporti in Italia si fermano di nuovo. Domani scattano le prime proteste nel settore ferroviario a livello locale. Ma le giornate più calde sono lunedì 16, quando bloccheranno il traffico aereo per 24 ore, e poi venerdì 27 e sabato 28, con uno sciopero nazionale che ferma treni e voli per tutta la giornata. La mobilitazione coinvolge diverse categorie e mette in crisi il calendario di viaggi e spostamenti di milioni di italiani.

Febbraio di passione per una ventina di scioperi nei trasporti. Si comincia domani, con proteste nel settore ferroviario a livello locale ma le date da segnare in rosso in tutta Italia sono lunedì 16, per uno stop che riguarderà il trasporto aereo per 24 ore e, venerdì 27 e sabato 28 per la protesta nazionale per l'intera giornata che fermerà i treni. Domani l'Orsa ferrovie ha proclamato il.

