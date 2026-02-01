Oboavwoduo Juve visite mediche per il nuovo attaccante della Next Gen Arriva dal Manchester City – FOTO e VIDEO

La Juventus ha portato a termine le visite mediche per il nuovo attaccante della Next Gen, arrivato dal Manchester City. Il giocatore, nato nel 2006, si trova a Torino e nei prossimi giorni firmerà il contratto con i bianconeri.

di Marco Baridon Oboavwoduo Juve, il classe 2006 è arrivato a Torino per le visite mediche e poi firmerà il contratto con i bianconeri. Ecco le ultime notizie. Il calciomercato della Juventus si conferma proiettato verso il futuro, con una strategia che punta a rastrellare i migliori talenti dei settori giovanili internazionali. Dopo settimane di osservazione e trattative sottotraccia, il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di un profilo di assoluto spessore proveniente dalla Premier League. Ecco Justin Oboavwoduo, attaccante classe 2006 proveniente dal Manchester City, pronto a iniziare il suo percorso in Italia dopo essere cresciuto in una delle accademie più prestigiose del mondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

