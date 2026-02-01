Dopo il pareggio con il Ravenna, Tedesco commenta: “Ci giochiamo tutto da qui al 9 marzo”. L’allenatore è chiaro, le prossime partite saranno decisive per la salvezza e bisogna sfruttare ogni occasione. La squadra sa che non può più perdere tempo e deve mettere in campo tutto quello che ha, perché il tempo stringe. L’obiettivo ora è vincere le sfide che restano, senza lasciare altri punti per strada.

Dal pareggio amaro con il Ravenna, dopo le tante occasioni avute nella ripresa, l’allenatore Tedesco analizza il match e guarda ai prossimi obiettivi. "Mi sento di ringraziare i ragazzi, dopo i primi 20 minuti in cui abbiamo concesso alcune palle gol al Ravenna, ci siamo ricompattati e ritoccando qualcosa a livello tattico abbiamo fatto la partita". Obiettivo salvezza. "Ci giocheremo tutto entro il 9 marzo. Lo dico per il calendario che abbiamo da qui a quella data. In queste partite ci giochiamo la salvezza diretta". Giovanni Tedesco stila la tabella di marcia del prossimo mese. I fari sono puntati sulle sei partite in agenda, tenuto conto che il Grifo il 22 febbraio si fermerà mentre le altre giocheranno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Obiettivo. Sei gare per la salvezza diretta 'Ci giochiamo tutto da qui al 9 marzo'

