nuovo volto per la frazione di vallupina

La frazione di Vallupina cambia volto. Sono terminati i lavori di riqualificazione che hanno trasformato alcune zone del quartiere. L’intervento, parte di un progetto più ampio, ha portato a miglioramenti concreti e visibili. Ora Vallupina appare più curata e accogliente per chi ci vive e chi la visita.

Si è concluso il piano di interventi che ha restituito un nuovo volto alla frazione di Vallupina, segnando il completamento di un più ampio progetto di riqualificazione che ha interessato diverse aree del territorio comunale. L’operazione, coordinata dall’amministrazione di Magione in sinergia con Umbra Acque, ha riguardato in prima battuta il collettamento fognario delle località di Agello, Vignaia, Montebuono e, appunto, Vallupina. Oltre ai sottoservizi, il borgo è stato oggetto di una manutenzione straordinaria che ha incluso il rifacimento del manto stradale e della segnaletica. Un passaggio determinante è stato inoltre la pulizia del canale che attraversa l’abitato, resa possibile grazie a fondi stanziati dalla Regione Umbria, garantendo così maggiore sicurezza idraulica e decoro all’intera area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

