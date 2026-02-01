Nuovo stadio del Prato Vannucci | 15mila posti Giusto pensare in grande Tutti i dubbi di Taiti

Il Comune di Prato ha presentato ufficialmente il progetto del nuovo stadio, che dovrebbe avere circa 15 mila posti. Vannucci ha detto che è giusto pensare in grande, anche se ci sono ancora dubbi e discussioni con Taiti. La città aspetta di vedere se il progetto andrà avanti davvero.

Prato, 1 febbraio 2026 – «Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli», diceva Oscar Wilde. E’ quello che è successo in città il giorno dopo la presentazione, da parte di Asmaa Gacem, dei due progetti riguardanti il nuovo stadio. L’annuncio della proprietaria dell’Ac Prato ha suscitato, innanzitutto, un gran clamore. Inevitabile, visto che da anni le condizioni in cui verte il Lungobisenzio rappresentano un tema caldo. La questione nuovo stadio ha tenuto banco sia sui social che nelle ‘piazze reali’. C’è chi guarda con occhi sognanti alle idee messe in campo da Gacem e chi, in maniera più cinica e lucida, si pone degli interrogativi legittimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

