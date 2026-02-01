Nuovo cinema coraggioso protagonisti gli studenti del liceo ' Gonzaga' di Chieti

Al liceo Gonzaga di Chieti inizia la nuova edizione di Nuovo cinema coraggioso. Per cinque mesi, studenti e docenti lavoreranno insieme per imparare a fare film. Durante il percorso, i ragazzi parteciperanno a laboratori di formazione e realizzeranno un cortometraggio. L’obiettivo è far emergere giovani talenti e dare loro strumenti pratici nel mondo del cinema.

Tra i selezionati per il bando “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza nazionale”. Gli eventi finali aperti al pubblico a maggio e giugno 2026 Si tratta di un progetto nazionale presentato da ZaLab, che propone formazione e laboratori cinematografici per trasformare docenti e studenti delle scuole italiane da semplici spettatori a veri promotori culturali. A Chieti saranno protagonisti gli studenti del Liceo I. Gonzaga con i laboratori in classe insieme ai professionisti del cinema, dove ragazze e ragazzi daranno vita a un corto, una video-intervista, che sarà poi presentata al territorio con un evento pubblico a fine anno scolastico.🔗 Leggi su Chietitoday.it

