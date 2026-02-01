Nuovo centro per i giovani da 11 a 30 anni

È stato inaugurato oggi lo Spazio Ariosto 72, un nuovo centro dedicato ai giovani tra gli 11 e i 30 anni. La cooperativa Stripes si occuperà di gestire l’area, pensata per offrire un punto di ritrovo e di svago per ragazzi e ragazze. La struttura si trova in una zona centrale e si propone di diventare un punto di riferimento per i giovani del quartiere.

Inaugurato lo Spazio Ariosto 72, il nuovo centro di aggregazione giovanile dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 30 anni, gestito dalla cooperativa Stripes. Un luogo pensato per offrire agli adulti di domani uno spazio in cui incontrarsi, esprimersi liberamente, scoprire se stessi e costruire insieme agli altri un futuro su misura. Spazio Ariosto 72 nasce con l'ambizione di diventare un laboratorio permanente di crescita individuale e collettiva, in cui cultura, ascolto e scambio intergenerazionale siano al centro. La giornata inaugurale ha coinvolto la cittadinanza con vari momenti istituzionali, culturali e di laboratorio.

