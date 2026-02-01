A Firenze, il generale in pensione Roberto Vannacci, ora europarlamentare e vicesegretario della Lega, si trova al centro di nuove tensioni politiche. La sua presenza e le sue posizioni creano qualche disagio all’interno del partito e attirano l’attenzione di Matteo Salvini, che cerca di gestire le diverse anime del movimento. La situazione resta calda, con vecchie preoccupazioni che si intrecciano a nuovi posizionamenti.

Firenze, 1 febbraio 2026 – Il generale in pensione Roberto Vannacci, europarlamentare eletto con la Lega, partito di cui è anche vicesegretario federale, è diventato un problema non secondario per Matteo Salvini (e non solo). Ha appena depositato il logo di un nuovo partito, «Futuro Nazionale», con la scritta «Vannacci» e un’ala tricolore in bella evidenza. Il generale toscano dice che è solo un simbolo, ma in questi mesi di «simboli» ce ne sono stati parecchi, tra la nascita dell’associazione «Il mondo al contrario», il cui portavoce è Massimiliano Simoni, fin qui assistente parlamentare di Vannacci e da qualche mese consigliere regionale in Toscana, i «team Vannacci» - che pure, aveva ribadito Salvini a ottobre, «non possono diventare un soggetto politico alternativo alla Lega» - e il nuovo Centro Studi «Rinascimento Nazionale». 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nuovi posizionamenti e vecchie inquietudini

