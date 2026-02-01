Nuova veste per ’La Casa di Carlotta’ Eccellenza nella lotta alle dipendenze

Il Comune di Bondeno ha approvato un nuovo aggiornamento per la comunità

Un nuovo passo avanti per una delle realtà sociali più preziose del territorio ferrarese. Con una determina del 30 gennaio scorso, il Comune di Bondeno ha ufficializzato un aggiornamento burocratico e strutturale per la comunità " La Casa di Carlotta ", gestita dalla Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi. La novità principale riguarda il cambio della ragione sociale: l’ente gestore assume ufficialmente la denominazione di " Fondazione Exodus Don Antonio Mazzi ETS ". Ma non si tratta solo di forma. L’atto recepisce anche il recente ampliamento della struttura, che ha visto l’aggiunta di una nuova area esterna dedicata a uffici psicoterapeutici, una sala polivalente e il potenziamento dei servizi igienici per gli ospiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

