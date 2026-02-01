Novak Djokovic ha perso in finale contro Carlos Alcaraz, che si è imposto in quattro set. Prima di consegnare il trofeo allo spagnolo, il tennista serbo ha parlato, dicendo che nessuno sa cosa succederà domani e definendo il percorso come un grande viaggio. Djokovic ha mostrato emozione e rispetto, lasciando il pubblico con l’impressione che questa possa essere solo una tappa di un cammino più lungo.

Novak Djokovic è stato battuto nell’ultimo atto degli Australian Open dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che si è imposto con lo score di 2-6 6-2 6-3 7-5: nel corso della cerimonia di premiazione il serbo è intervenuto, come di consueto, prendendo la parola prima di Alcaraz. Le prime parole di Djokovic hanno quasi il sapore di un addio a Melbourne: “ Nessuno sa cosa accadrà domani, figuriamoci tra sei mesi o un anno. È stato un grande viaggio. Credo sempre in me stesso, ed è quello di cui hai bisogno quando giochi a questo livello contro avversari come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner “. Il balcanico non pensava di arrivare ancora in finale in un torneo del Grand Slam: “ Devo essere sincero: non pensavo che sarei stato ancora una volta alla cerimonia di uno Slam “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic: “Nessuno sa cosa accadrà domani, è stato un grande viaggio”

Approfondimenti su Australian Open

Djokovic si dice emozionato dopo la sconfitta contro Alcaraz, che lo ha battuto e ringraziato dicendo che è d’ispirazione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Australian Open

Novak Djokovic nella cerimonia di premiazione "Vorrei dedicare due parole al leggendario Rafa Nadal. È strano vederti sugli spalti e non in campo. È stato un onore condividere il campo con te e anche oggi averti qui per assistere alla finale. Grazie per ess