Novak Djokovic e il profumo d’addio | Nessuno sa cosa accadrà domani è stato un grande viaggio

Novak Djokovic si congeda dagli Australian Open con un addio amaro. Dopo aver perso in finale contro Carlos Alcaraz, il tennista serbo ha parlato di un “grande viaggio” che forse sta finendo. Djokovic ha preso la parola prima del vincitore, lasciando trasparire un po’ di nostalgia e incertezza sul suo futuro. La scena si è conclusa con il pubblico in silenzio, consapevole di aver assistito a un momento importante nel mondo del tennis.

Novak Djokovic è stato battuto nell’ultimo atto degli Australian Open dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che si è imposto con lo score di 2-6 6-2 6-3 7-5: nel corso della cerimonia di premiazione il serbo è intervenuto, come di consueto, prendendo la parola prima di Alcaraz. Le prime parole di Djokovic hanno quasi il sapore di un addio a Melbourne: “ Nessuno sa cosa accadrà domani, figuriamoci tra sei mesi o un anno. È stato un grande viaggio. Credo sempre in me stesso, ed è quello di cui hai bisogno quando giochi a questo livello contro avversari come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner “. Il balcanico non pensava di arrivare ancora in finale in un torneo del Grand Slam: “ Devo essere sincero: non pensavo che sarei stato ancora una volta alla cerimonia di uno Slam “. 🔗 Leggi su Oasport.it

