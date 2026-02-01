Nova Milanese passa la fiamma olimpica | per le vie un lungo corteo colorato

Questa mattina a Nova Milanese si è svolta una grande festa per la passing della fiamma olimpica. Un corteo colorato ha attraversato le vie del paese, attirando tante persone che si sono messe in fila per vedere da vicino il simbolo dei giochi di Milano-Cortina. La città si prepara all’arrivo della fiamma che il 4 febbraio arriverà per la 59esima tappa del suo percorso.

Il 4 febbraio la fiamma olimpica arriverà a Nova Milanese per la 59esima tappa del suo viaggio per la Milano-Cortina. Vediamo come si sta preparando la città per il suo arrivo e cosa ci sarà per quella giornata indimenticabile.L'arrivoDa Desio, il 4 febbraio la fiaccola olimpica arriverà dopo le.

