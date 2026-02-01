Noumory Keita come Banchero? Italia? Mi cercano anche altre nazioni… Ce n’è davvero bisogno?

Noumory Keita si trova nel mezzo di un caso di mercato che tiene banco in Italia. Il giocatore, attualmente al centro delle attenzioni di diverse nazioni, ha fatto sapere di essere cercato da più paesi, Italia inclusa. La situazione resta in evoluzione, con il suo nome che continua a circolare nelle discussioni e tra gli addetti ai lavori. La domanda che tutti si pongono è se davvero ci sia bisogno di un altro giocatore in questa fase, o se si tratti solo di rumors senza fondamento. Intanto, la sua possibile convocazione da parte di Ferdinando De Giorgi rimane

Continua a tenere banco la telenovela legata al possibile inserimento di Noumory Keita tra i giocatori convocabili da Ferdinando De Giorgi nell'Italvolley maschile campione del mondo in carica. Il giovane schiacciatore maliano del Rana Verona sembrava infatti intenzionato nei mesi scorsi ad avviare l'iter per l'acquisizione della cittadinanza italiana, nel tentativo di anticipare l'inasprimento delle norme FIVB sul cambio di nazionalità sportiva che entrerà in vigore il 28 febbraio 2026. Alcune settimane fa Keita aveva fornito un aggiornamento sulla sua situazione tramite una storia Instagram, smentendo la sua partecipazione ad eventi ufficiali con la Nazionale del suo Paese d'origine: " Solo per chiarire una cosa, perché ho visto tanti messaggi sulla mia naturalizzazione.

