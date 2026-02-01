Notte all' insegna degli abusi etilici | triplo intervento in città del personale della Croce Gialla

Una notte movimentata in città. Tre interventi sono stati necessari per soccorrere persone trovate in condizioni di forte ubriachezza. Il personale della Croce Gialla è intervenuto più volte tra le strade di Ancona, chiamato a gestire situazioni di emergenza legate all’abuso di alcol. Nessuno si è fatto male gravemente, ma la presenza degli uomini in divisa è stata costante fino alle prime ore del mattino.

Trasportati in ospedale un 30enne ricercatore universitario, un 19enne storidito dall'alcol in piazza del Papa e un 60enne che aveva chiamato un taxi per rientrare a casa ma non era in grado di reggersi in piedi ANCONA – Notte di abusi etilici in Ancona, che hanno richiesto un triplo intervento dei soccorritori. Il primo ad aver avuto bisogno delle cure del personale sanitario è un 30enne ricercatore universitario straniero, ritrovato privo di sensi in via Cardeto e trasportato al presidio regionale. Il mezzo della Croce Gialla, causa sovraffollamento del pronto soccorso, è rimasto con il paziente a bordo per oltre tre ore prima di avere il via libera per poter rientrare in sede vuoto.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Nella notte di Capodanno, il personale sanitario della Croce Gialla di Ancona è intervenuto più volte, rispondendo a richieste di emergenza in un'abitazione.

