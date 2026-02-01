Non è solo emergenza Spizzica | L’area Grecanica ha bisogno di visione e prevenzione

L’area Grecanica vive un momento difficile. Gli esperti parlano di emergenza, ma chiedono anche una visione più chiara e una prevenzione concreta. Spizzica invita a non limitarsi alle tragedie, ma a lavorare per evitare che si ripetano. La regione ha bisogno di azioni immediate e di una strategia a lungo termine.

L'intervento del consigliere comunale, promotore del progetto SanLorenzoSveglia: "Pensare al mare senza dimenticare la montagna, e viceversa, è l’unico modo per costruire un futuro possibile" "Ogni evento estremo rischia di trasformarsi, nel dibattito pubblico, in una narrazione uniforme del disastro. Ma il territorio dell’area Grecanica insegna che non tutti i danni hanno la stessa origine, né la stessa responsabilità. Il recente ciclone “Harry” ha colpito duramente alcune aree costiere, mentre in altre zone — soprattutto nell’entroterra — ha semplicemente fatto emergere problemi strutturali che persistono da oltre vent’anni".🔗 Leggi su Reggiotoday.it

La Città metropolitana e il Gal area grecanica uniscono le forze per sostenere il settore del bergamotto.

Dopo il passaggio del ciclone, le conseguenze del maltempo sono ancora evidenti lungo la costa sud della Calabria.

