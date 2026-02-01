Nole sfodera grinta ma Sinner domina con freddezza | il tennis si divide tra gloria passata e impero presente

A Melbourne, Novak Djokovic ha conquistato la vittoria contro Jannik Sinner negli Australian Open 2026, portando a casa il titolo dopo una finale intensa. Djokovic ha mostrato tutta la sua esperienza, mentre Sinner ha lottato con grinta, ma alla fine ha dovuto arrendersi alla freddezza del rivale. La partita ha confermato come il tennis sia diviso tra il passato di gloria di Djokovic e il presente di forza di Sinner.

A Melbourne, nella notte che ha segnato l’ultimo atto degli Australian Open 2026, Novak Djokovic ha scritto una pagina che sembrava destinata a rimanere solo nel libro dei ricordi. A 38 anni, dopo aver superato in cinque set Jannik Sinner – il campione in ascesa, il nuovo re del tennis mondiale – ha raggiunto la finale del torneo con una prestazione che ha superato ogni aspettativa. Il match, durato nove ore e trentasei minuti, è stato un viaggio emotivo e fisico, un duello tra passato e futuro che ha lasciato il pubblico senza fiato. Djokovic, che aveva dichiarato in precedenza di temere un’uscita difficile, ha invece dominato con una freddezza che non ha nulla a che vedere con la semplice esperienza: ha saputo gestire il ritmo, affrontare il servizio potente di Sinner, e soprattutto resistere quando il giovane italiano ha iniziato a scendere in campo con un’aggressività che sembrava inarrestabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

