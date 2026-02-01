Niscemi Vigili del Fuoco | porzioni della frana si muovono

I Vigili del Fuoco di Niscemi segnalano che alcune parti della frana sulla collina continuano a muoversi. L’area del versante si mantiene instabile, dopo il crollo di alcuni tratti di terreno avvenuto nelle scorse settimane. Le autorità monitorano la situazione, mentre residenti e tecnici valutano i rischi di ulteriori smottamenti.

Un’area del versante a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, continua a presentare segni di instabilità dopo il crollo di alcuni tratti del terreno. I vigili del fuoco hanno confermato che porzioni della frana sono ancora in movimento, segno che il rischio non è superato. L’allarme è stato lanciato dal dirigente regionale dei vigili del fuoco, Michele Burgio, che ha spiegato che non sono stati riscontrati ulteriori crolli di edifici nelle ultime ore, ma l’evoluzione del terreno rimane in costante monitoraggio. I distacchi osservati nelle ultime ore, soprattutto durante la notte, hanno reso necessario un aggiornamento immediato delle valutazioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è stata oggetto di un sopralluogo aereo da parte dei vigili del fuoco.

Un edificio di tre piani nel quartiere Sante Croci a Niscemi si è sgretolato parzialmente dopo una frana.

