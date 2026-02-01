Niscemi quella strada mangiata dal vuoto | via Abaco dieci anni dopo

Dieci anni dopo, via Abaco a Niscemi appare ancora più desolata. La strada sembra inghiottita dal vuoto, con il asfalto che si sfalda e le edicole in rovina. Camminando lungo il suo percorso, si ha la sensazione che il tempo si sia fermato, lasciando spazio solo al silenzio. Per capire cosa sia successo, basta guardare le immagini di Google Street View, che mostrano una realtà senza più vita.

Esistono luoghi dove il tempo non scorre, ma precipita. Per capire cosa sia accaduto in via Abaco, a Niscemi, non servono i rilievi dei tecnici: basta scorrere l'archivio digitale di Google Street View. In un fermo immagine del 2012, la via appare come un belvedere ordinato: una spianata bianca, i lampioni a segnare il confine con l'orizzonte e le facciate delle case che si affacciano sicure su un panorama che sembrava eterno. Oggi, quella stessa prospettiva è il ritratto di un’amputazione urbana. Il confine che si sbriciola Le immagini odierne mostrano una realtà che ha perso ogni simmetria. 🔗 Leggi su Feedpress.me

